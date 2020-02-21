İşsizlik bel büküyor

Prof. Dr. Yalçın Karatepe “Türkiye’de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük” başlıklı bir makale yayınladı.

Euronews Türkçe’de yayınlanan makalede şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de geçtiğimiz hafta birden çok intihar vak’ası yaşandı. Bu olayların bize hatırlattığı çok acı bir gerçek var. İnsanlar ciddî ekonomik sorunlar ile mücadele etmeye çalışıyor. Umutlarını yitiren, gelecekte bir ışık göremeyen ve bu çaresiz durumdan çıkış yolu bulamayanların hayatlarına son verdiklerine tanık oluyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz 2019 itibariyle ülkedeki işsiz sayısı 4,6 milyon kişi. Ancak buna TÜİK’in tanımına göre “İş aramayıp çalışmaya hazır olanları” da eklediğimizde (2,4 milyon) geniş anlamda işsiz sayısının 7 milyona yaklaştığını görüyoruz. Aslında verilerin detayı bize işsizliğin bundan da yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin “ücretsiz aile işçisi” diye bir tanımlama var. Bunlar aslında ailenin gelirine ortak olan, doğrudan bir ücret elde etmeyen kişileri içeriyor ki, bunun sayısı da 3,3 milyon. Bunların yaklaşık % 94’ünün hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor, çünkü bu kişiler “kayıt dışı” istihdam olarak adlandırılıyor. Bu da bize gösteriyor ki, bu grupta yer alanların iş durumunu “çalışan” olarak tanımlamak da oldukça zor.”