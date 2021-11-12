İstanbul’da ekmeğe resmi zam da geldi

İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi, dünkü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onandı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2.5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) önceki akşamki meclis toplantısı sonrası resmîleşti. İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, dünden itibaren İTO’ya bağlı bütün fırıncıların 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlayacağını söyledi. Demir, “İTO Meclisi’nde onanan bu kararı, İstanbul Valiliği ya da Ticaret Bakanlığı’nın iptal etme yetkisi her zaman var. Son kararı siyasî otorite verir, iptal edebilirler ancak böyle bir durumla karşılaşmamız beklenmiyor. Çünkü yetkililer de mevcut koşullarda maliyetlerin bizi ne kadar zorladığının farkında” diye konuştu.

(Ekonomi Servisi)