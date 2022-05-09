İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırlanan ‘İkinci El Konut Piyasası Raporu’ yayınlandı.

Buna göre; yılın ilk çeyreğinde, 320 bin 63 adet konut satışı yapıldı. Konut satışları, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre yüzde 41 azalırken geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış gösterdi. Toplam konut satışının yüzde 70’ini oluşturan ikinci el konut satışı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 geriledi.

Kredili konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 45 artış gösterdi. Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 147 arttığı İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL oldu.

Haber Merkezi