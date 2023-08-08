İstanbul'da ulaşıma zam kararı - Okul servis ücretleri de zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

Okul servis ücretleri de zamlandı

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

Marmaray uzun mesafe ücreti 21,91 liradan 33 liraya yükselirken, metrobüs ücreti 14,69 TL'den 22,25 TL'ye çıkarıldı.

Taksiciler salonu terk etti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi.

Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

Öte yandan, toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.

"Hizmetin sürdürülebilmesi için önemli bir boşluk oluşmuş vaziyetteydi"

Gazetecilere açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşım zamlarının tüm zamlardan ayrı bir yanı olduğunu belirterek, bunun en dezavantajlı vatandaşların daha fazla kullandığını düşündükleri bir hizmet türü olduğunu söyledi.

Belediye olarak, mümkün mertebe bunu sübvanse edebilmek anlamında çaba içerisinde olduklarını aktaran Gökce, şöyle konuştu:

"Ancak ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist durum, her gün değişen fiyatlar, artan akaryakıt giderleri, artan yedek parça ve bakım maliyetleri ve artan işçilik fiyatları ulaşımın giderlerini de olabildiğince artırıyor. Sadece seçimden sonra akaryakıta yapılan zam yüzde 90'ı bulmuş vaziyette. Dolayısıyla toplu ulaşımın tüm türlerinde, esnafın ve kamu idaresinin hizmet sunduğu ulaşım türlerinin tamamında büyük bir açık oluşmuş vaziyette. Hizmetin sürdürülebilmesi için önemli bir boşluk oluşmuş vaziyetteydi."

"Bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenleme"

Gökce, bir yolcunun kamuya maliyetinin 20 lirayı aştığını dile getirerek, toplu ulaşımda düzenlemeye zorunlu olarak gidildiğini ifade etti.

Bunun zorunlu olarak yapılmış ve kendilerini mutlu etmeyen bir düzenleme olduğunu anlatan Gökce, "Esnafımızın bir serzenişi var. Esnaf, yüzde 100 ve 200 oranında zamlar bekliyor. Bunun da gerçekçi olmadığını söylemek lazım. Elbette giderin arttığını görüyoruz. Biz de esnafın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderebilmek için minibüste, serviste ve takside belli oranda iyileştirmeler de yaptık." ifadelerini kullandı.

Gökce, taksiyle ilgili hususun speküle edildiğini belirterek, "Bu konu diğer esnaftan çok daha farklı bir düzlemde değil. Biz onun için de iyileştirici düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak taksinin ücretinin de yüzde 100 artmış olmasını kilometre ücretinin 15 lira, indi-bindi ücretinin 80 lira olmasını, hatta 100 lira olmasını esnaf talep ediyor. Bunun da yerinde olmadığını düşünüyoruz. " diye konuştu.

"Kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun zammı kabul etmediklerine ve taksimetreleri güncellemeye gitmeyeceklerine dair ifadeleri sorulan Gökce, şunları kaydetti:

"Tekrar söylüyorum, UKOME çoğunluğu biz olmadığımız için yani bu tepki bizden daha çok bu UKOME'deki çoğunlukla ilgili olabilir. Tepkileri var ise de yasal olarak, tabii ülkede herkesin demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz. Ancak bunun kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır."