İzmir’de taksi ücretine yüzde 10 zam

İzmİr Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayından itibaren taksi ücretlerine yüzde 10 zam yapılması kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in onaylaması halinde yeni tarife yürürlüğe girecek. İzmir UKOME Genel Kurul toplantısında kentte taksi ücretlerine zam yapılması kararı oybirliği ile onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in onayına sunulacak karar, yürürlüğe girerse kentte daha önce 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL’ye, taksimetre açılış fiyatı ise 4.20’den 4.50 TL’ye yükselecek. Kilometre başına ücret tarifesi ise 5 TL’den 5.50 TL’ye çıkacak. İzmir - anka

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