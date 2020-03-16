Kaç çiftçi icralık?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde tarım kredi kooperatiflerince proje karşılığı çiftçilere verilen destek miktarı ile kredi borçlarını ödeyemediği için takibe düşen çiftçi sayısını sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak “250.000 Düve Projesi” ve “Genç Çiftçi Projesi”ne destek verilmekte olduğunu belirtti ancak kredi borcunu ödeyemediği için takibe düşen çiftçi sayısı hakkında bilgi vermedi. Bakan Pakdemirli’nin yanıtını değerlendiren önerge sahibi Gürer ise “Soru önergemizde çiftçilerimizin durumunun belirlenip varsa çözüm önerilerinin ortaya konulması için borcunu ödeyemeyen ve bu nedenle takipte olan çiftçi sayılarının açıklanmasını istedik. Ancak Bakanlıktan gelen yanıtta, desteklemelerle ilgili bilgiler verilirken ne yazık ki, takipte olan, icralık durumda bulunan çiftçilerin sayısı açıklanmamış. Bakanlık, var olan sorunları saklayarak bu sorunların çözülmesine katkı sağlayamaz” dedi. Adnan Solmaz - Ankara

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