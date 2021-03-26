Kamu bankalarında büyük değişim

Kamu bankalarında büyük revizyona gidildi.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank yönetimleri değişti. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden alınan Hüseyin Aydın’ın Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de sona erdi. Sahte diploma iddiaları dolayısıyla uzun süredir gündemde olan AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın da Vakıfbank’taki yönetim kurulu üyeliği sonlandırıldı.

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