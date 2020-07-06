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6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kasapoğlu: Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06 Temmuz 2020, Pazartesi 09:30
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

AA

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