Kıdem tazminatı için işçi ayakta

İşçiler, kırmızıçizgileri kıdem tazminatı için dün fabrikalarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu açıklamasında, kıdem tazminatı sisteminin fonksiyonel ve hukuki anlamda birçok zorluğu barındırdığı ve yıllardır tartışılmaya devam edildiği belirtilerek, “Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız” denildi. Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda dün 81 ilde Türk-İş bölge ve il temsilcileri ile şubeler işçilerin katılımıyla basın açıklamaları yapıldı. DİSK de örgütlü olduğu tüm işyerlerinde eyleme çıktı. DİSK Başkanlar Kurulu’nun kıdem tazminatına ilişkin sonuç bildirgesi işçilerin de katılımıyla okundu.

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