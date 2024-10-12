Kiralarda yükseliş devam etti

Türkiye’de son altı yıldır yaşanan ekonomik kriz konut piyasasını altüst etti. Yıllarca “balon” olduğu iddiasıyla yüksek bulunan konut fiyatları ulaşılamaz seviyelere geldi. Konut alamayan milyonlar kiracı olarak yaşamaya mahkûm kaldı.

Ekonomi yönetimi tarafından birbiri ardına alınan birçok yanlış karar kira fiyatlarını da ulaşılmaz seviyelere yükseltti. Kiralar son dört yılda ortalama yüzde 600 arttı. Ekonomi politikalarındaki değişiklikle faizler artırılıp krediler kısılınca konut satış fiyatları duruldu hatta enflasyondan arındırılınca düşüşe bile geçti ancak bu durum kiraya yansımadı.

Cumhuriyet’in haberine göre bu durumun sebeplerini açıklayan İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sorumlu Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, “Kiralık konut talebi her geçen gün artıyor çünkü konut fiyatları çok yükseldi. Konut alamayanlar kiralamaya yöneliyor. Buna karşın bireysel gayrimenkul yatırımcısının yüzde 25 zam sınırı, ikinci eve vergi gibi kararlar ve söylentiler sebebiyle kaçması kiralık konut arzını düşürdü. Bu sebeple de konut fiyatları reel olarak düşse de konut kiraları arttı. Maalesef önümüzdeki dönemde de artacak” diye konuştu.

Haber Merkezi