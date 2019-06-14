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Kırmızı ette ithalat patlaması

14 Haziran 2019, Cuma 17:09
Türkiye’nin kırmızı et üretimi azalırken ithalatta ise patlama yaşandı. Et ve Süt Kurumu’nun ‘2018 Sektör Değerlendirme Raporu’na göre kırmızı et ithalatı 2018’de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.

Et ve Süt Kurumu’nun raporuna göre, kırmızı et ithalatı 2018’de miktar bazında yüzde 233 artarken, değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.

Türkiye 2018’de toplamda 1 milyon 460 bin 563 büyükbaş ve 426 bin 507 küçükbaş olmak üzere 1 milyon 886 bin 70 baş canlı hayvan ithal etti. Ödenen toplam döviz 1 milyar 754 milyon 531 bin 892 dolar.  Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın rapordan aktardığına göre, 2017 yılında 18 bin 857 ton olan kırmızı et ithalatı için 85 milyon 190 bin dolar ödendi. 2018 yılında ise toplamda 55 bin 752 ton kırmızı et için Türkiye, dışarıya 260 milyon 107 bin dolar ödeme yaptı. Yapılan ithalatın tamamı büyükbaş hayvan eti. Küçükbaş hayvan eti ithalatı yapılmadı. 2018 yılında kemiksiz kırmızı et ithalatındaki artış yüzde 3 bin 488 olduğu dikkat çekiyor. Raporda yer alan bilgilere göre, 2017 yılında sadece 339 ton 858 kilo kemiksiz et ithal edilirken 2018 yılında yüzde 3488 artışla kemiksiz et ithalatı 2 bin 241 ton 421 kiloya ulaştı. 

Aynı dönemde kemikli et ithalatındaki artış ise yüzde 135 oldu. 2017’de 18 bin 517 ton 790 kilo olan kemikli et ithalatı 2018 yılı sonu itibariyle 42 bin 556 ton 145 kilo oldu. 

Etiketler: kırmızı et
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