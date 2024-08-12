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12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kişi başı borç 80 bin TL

12 Ağustos 2024, Pazartesi 02:37
TBB’nin raporuna göre, haziranda kişi başına düşen ortalama borç 56 bin 932 liradan 80 bin 842 liraya çıktı.

Alım gücü düşen vatandaş, harcamalarını temel ihtiyaçlar üzerinden yapabilirken, daha fazla borçlanmaya yöneliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yeni “aylık bülten”inde, Haziran 2024 sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısının son 1 ayda 75 bin kişi, son 1 yılda da 2 milyon 97 bin kişi artarak 40 milyon 732 bin kişiye yükseldiği görüldü. Kullanılan toplam kredi tutarı, aylık yüzde 3,1, yıllık yüzde 49,7 oranında artarken, toplamda 3 trilyon 293 milyar liraya ulaştı. Cumhuriyet’in haberine göre, kişi başına ortalama bireysel kredi riski (borcu) de son bir yılda 56 bin 932 liradan 80 bin 842 liraya çıktı. Kişi başına ortama kredi tutarı Mayıs 2024’te 78 bin 595 lira olmuştu.

Kredi kartlarındaki büyüme dikkat çekici

Bireysel kredilerde en dikkat çekici büyüme kredi kartlarında olurken, bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 86 bin, yıllık 2 milyon 555 bin kişi artışla 37 milyon 633 bin kişi oldu. Kişilerin borç miktarı aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 92,4 oranında artışla 1 trilyon 520 milyar lira olurken, kişi başına düşen ortalama borç, son bir yılda 22 bin 534 liradan 40 bin 386 liraya çıktı. Önceki ayda bu tutar 39 bin 225 lira olmuştu. Faizlerdeki artışla, kredili mevduat hesabı (KMH-ek hesap) kullananların sayısı aylık 129 bin düşüş gösterirken, yıllık bazda 1 milyon 683 bin kişi artışla 29 milyon 387 bin kişi oldu. Toplam tutar aylık yüzde 11,6, yıllık yüzde 140,3 oranında artışla 298 milyar lira oldu. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir ayda 9 bin 60 liradan, son bir yılda da 4 bin 468 liradan 10 bin 140 liraya çıktı.

Haber Merkezi

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