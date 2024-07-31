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31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Konut satışları geriledi

31 Temmuz 2024, Çarşamba 15:41
Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde 1 milyon 223 bin 47 gayrimenkul (konut, arsa, tarla, iş yeri vb) satılırken, bunun 545 bin 74'ünü konutlar oluşturdu. Toplam satışların yüzde 55,4'ü (677 bin 973 adet) ise konut dışı gayrimenkullerden oluştu.

Ocak-haziran döneminde toplam gayrimenkul satışlarında yüzde 10'luk azalış görüldü. Söz konusu rakam geçen yılın ilk yarısında 1 milyon 358 bin 551 şeklindeydi.

Yılın ilk yarısında tapuda yapılan toplam işlem sayısı ise 8 milyon 559 bin 509 oldu. Bunun 6,3 milyonunu diğer işlemler, 1,2 milyonunu satış, 638 binini ipotek, 199 binini intikal, 50 binini düzeltme oluşturdu. Aynı zamanda kamulaştırma, ayırma, birleştirme gibi işlemler de gerçekleştirildi.

Bu işlemlerden elde edilen toplam tapu harcı miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 35 milyar 106 milyon liraya ulaştı. Bu rakamın 33,3 milyar lirası satışlardan, 433 milyon lirası diğer işlemlerden, 233 milyon lirası taksim işlemlerinden, 200 milyon lirası ise bağış işlemlerinden alınan harçlardan elde edildi.

Aylara göre baz alındığında harç gelirleri ocakta 5,2 milyar lira, şubatta 5,8 milyar lira, martta 6,3 milyar lira, nisanda 5,2 milyar lira, mayısta 7,3 milyar lira, haziranda ise 5,3 milyar lira oldu.

İstanbul işlem sayısı ve harç miktarında lider

Yılın ilk yarısında yapılan tapu işlemlerinde İstanbul başı çekti. Mega kentte ocak-haziran döneminde 760 bin 71 tapu işlemi yapılırken, bu işlemlerden 10 milyar 395 milyon liralık harç alındı. Böylece ülke genelinde alınan tapu harcının yüzde 29,6'sı İstanbul'da elde edildi.

İstanbul'u 518 bin işlem ve 3,3 milyar liralık tapu harcıyla Ankara, 377 bin işlem ve 2,4 milyar lirayla İzmir, 312 bin işlem ve 1,4 milyar lirayla Antalya takip etti.

Türkiye genelinde geçen yıl boyunca 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi yapılmış ve 60 milyar 59 milyon liralık harç geliri elde edilmişti.

Konut satışları geriledi, ipotekli satışlar dip yaptı

Ocak-haziran döneminde konut satışları yıllık bazda yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti. En çok konut satılan il 93 bin 52 adetle İstanbul oldu. Onu 47 bin 531 adetle Ankara, 30 bin 292 ile İzmir takip etti.

Yılın ilk yarısında yüksek faiz oranlarının etkisiyle ipotekli satışlar tarihin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ipotekli satışlar toplamın içerisinde yüzde 9,4 pay (51 bin 415 adet) aldı.

Söz konusu oran 2013 ve sonraki dönem baz alındığında en düşük yüzde 14,5 olarak geçen yıl kayıtlara geçerken, en yüksek paya yüzde 39,8 ile 2013'te ulaştı.

AA

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