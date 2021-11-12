"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

12 Kasım 2021, Cuma 21:50
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık desteği başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Kuraklık destekleri, limon ve kuru soğan hakkında açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Kuraklığın yakıcı etkileri ve başta gübre olmak üzere, girdi fiyatlarının anormal artışı tarımsal üretimi olumsuz etkiledi” söyledi.

Hububat ve baklagillerin kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler olduğunus öyleyen Bayraktar, “Hububat üretiminde yüzde 20, mercimek üretiminde ise yüzde 50’ye yakın kayıp bekleniyor. Yıllık bazda girdilerde yüzde 250’ye varan fiyat artışları gibi, üretim yapmayı olumsuz etkileyen soruna, bir de aşırı kuraklığın eklenmesi üreticilerimizi fazlasıyla mağdur etti. Bunun sonucunda piyasada yaşanan arz-talep dengesizliği sadece üreticileri değil tüketiciyi de olumsuz etkilemekte ve tarım ürünlerinin fiyatları istikrarsız hale gelmektedir” dedi. Yaşanan kuraklık sebebiyle, verim kaybına göre, dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği ödeneceği açıklandığını ancak ödeme yapılmamasının çiftçileri üzdüğünü söyleyen Bayraktar, “Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık desteği başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” diye konuştu.

DESTEKLER HAYATÎ ÖNEMDE

Desteklerin, tarım sektörünün korunması, üretim planlamasının başarısı, tarımsal faaliyetlerin özendirilmesi ve sürdürülmesinin teşviki amacıyla alınan önlemlerin tamamı olduğunu dile getiren Bayraktar, “Destekler, tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak, sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla veriliyor. Tarım sektörüne verilen destekler, üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor” dedi.  Girdi maliyetlerinin yüksek olması, ülkemizin pek çok üründe ekolojik üstünlüğü olmasına rağmen, diğer ülke çiftçileriyle rekabet edememesine neden olduğunu da söyleyen Bayraktar, Tarım Kanunu’nda yer alan ‘Desteklere ayrılan kaynak Gayrisafî Millî Gelir’in yüzde birinden az olamaz’ hükmünün uygulanmasını istedi. 

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Karamollaoğlu: Erdoğan yüzde 50 + 1’den endişeli

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

    Lufthansa, iflasını engelleyen kamu kurtarma paketini geri ödedi

    Afganistan'daki çocukları bekleyen akut yetersiz beslenme sorunu

    Danıştay, Emniyet genelgesini durdurdu

    İstanbul’da ekmeğe resmi zam da geldi

    Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

    AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye teşekkür

    Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geri dönüldü

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Prof. Dr. İtil: Son 1 yılda verem kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı

    Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

    Milli Takım, Cebelitarık'ı ağırlayacak

    MEB açıkladı: Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları çevrim içi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet ÖZDEMİR

    Müslüman olan ve aynı zamanda şehit olan çoban
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilimin öncüleri peygamberlerdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.