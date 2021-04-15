Mart ayında en fazla ve en az konut hangi illerde satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 yükseldi. Şubatta 81 bin 222 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konutla Ardahan, 16 konutla Hakkari ve 52 konutla Tunceli oldu.

Martta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Yabancılara 4 bin 248 konut satıldı

Türkiye genelinde martta yabancılara 4 bin 248 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, martta yıllık bazda yüzde 39,9 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, söz konusu ayda ilk sırayı 2 bin 119 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışıyla Antalya, 252 ile Ankara, 184 ile Mersin ve 129 konut satışıyla Yalova izledi.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 644 konutla Irak, 419 konutla Rusya, 302 konutla Afganistan ve 166 konutla Kazakistan vatandaşları takip etti.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları martta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 yükselerek 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve yüzde 19,4 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken başkenti bu kategoride 5 bin 158 satışla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konutla Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip il olurken bu kenti 2 bin 98 satışla Ankara ve 1836 ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul, 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara, bu kategoride 8 bin 905 konut satışıyla ikinci sırada yer alırken üçüncü, 4 bin 800 satışla İzmir olarak kayıtlara geçti.