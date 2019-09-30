Mevcut vergi sistemiyle geride kalırız

Türkiye’de üretilen araçların iç pazarda da Avrupa’daki yeni normlara uygun olması zorunluluğunun doğru bir karar olduğunu belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminin de güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, “Mevcut vergi sistemimiz devam edemez, dünyadan ayrışırız” değerlendirmesini yaptı.Bozkurt, “Motor hacmine dayalı vergi sisteminden vazgeçilmesi ve 1.6 lt takıntısından kurtulmak gerektiğini anlatan Bozkurt, “Dünyadaki iyi vergi uygulamalarına bakarak, motorun verimliliği ve çevreci oluşu gibi konuları ön planda tutan bir vergi sistemi oluşturmalıyız. Öyle bir yapı kuralım ki; hem devletin vergilerinde kayıp olmasın hem de modern teknolojiye ayak uyduran bir sistemimiz olsun” dedi. Vergi sisteminin dünyaya paralel hale getirilmesinin, yeni yatırımların da önünü açacağını savunan Bozkurt, “Hem Türkiye’deki mevcutların ilave model yatırımları için hem de henüz Türkiye’ye gelmemiş ama gelmeyi ciddi şekilde düşünen markaların da cesaretlenmesi için bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Otomotiv üretim üssü olmak için her şeye sahip bir ülkeyken, önümüzdeki en önemli sıkıntı, bu vergi sistemi ve belirsizlik. Mevcut vergi sistemimiz devam edemez, dünyadan ayrışırız” diye konuştu.

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