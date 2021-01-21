OECD, İstanbul Küresel İlişkiler Merkezini açtı

OECD, ortak ülkelerle çalışmaları güçlendirmek amacıyla İstanbul Küresel İlişkiler Merkezini açtı.

OECD, bugün İstanbul’da açtığı bölgesel merkezle, üyesi olmayan ortak ülkelerle, küresel ilişkiler aracılığıyla işbirliğini derinleştirmeyi, daha kapsayıcı, sürdürülebilir, müreffeh toplumlar inşa etmeleri için gerekli politik rehberliği ve teknik desteği sağlamayı amaçlıyor. OECD yeni İstanbul merkezi covid-19 sonrası ülkelerin sürdürülebilir bir toparlanmaya zemin hazırlamalarına da yardımcı olacak. OECD’nin, taahhütlerinden biri de üyesi olan 37 üye ülke dışında standartlarının ve tavsiyelerinin etki alanını genişletmek. Yeni merkez teşkilâtın Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya ile yürüttüğü bölgesel çalışma programları için odak noktası olacak. Aynı zamanda merkezin, OECD’nin küresel ilişkiler stratejisinin ilerlemesinde de önemli katkısı olması hedefleniyor.

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