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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

ÖTV'ye bir zam daha gelirken 'eğitim'de KDV oranı düşürüldü

30 Ağustos 2020, Pazar 10:51
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yapılan düzenlemeyle yeni zamlara bir yenisi daha eklendi. Orantısız şekilde artan fiyatlarıyla adeta kontrolden çıkan ikinci el piyasasını normalleştirme amacıyla ÖTV'de indirim beklenirken gelen zam tartışma konusu olarak eleştiri ve tepkilere sebep oldu.

Resmi Gazete'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.

Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

Eğitim ve öğretimde KDV oranında indirim

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

AA

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