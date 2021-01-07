Pandeminin yıldızları kurye, lojistik, e-ticaret

Pandemİ döneminde pek çok işletme küçülmeye gitti, bazıları ise kapanmak zorunda kaldı.

Bu süreçte hizmet sektöründe de birçok kişi işsiz kaldı. İş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti eden mobil uygulama 24 Saatte İş, bu dönemdeki iş ilanı datalarını açıkladı. Bu verilere göre yeme-içme, perakende gibi sektörlerde ilân sayıları hızla düşerken, sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı. Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık eden 24 Saatte İş’te iş bulunan sektörlere bakıldığında kargo/kurye/lojistik, satış, imalat, idari ve perakende/mağazacılık ilk sıralarda yer aldı.

Yeme İçme sektörü İlanları düştü,

24 Saatte İş verilerine göre pandemi öncesindeki süreçte yeme-içme, perakende ve çağrı merkezleri ilanları, pandemi sonrasında ise kurye, lojistik, e-ticaret ve üretim ile ilgili ilânlar ön plana çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep en çok ilan verilen iller olurken bölgesel olarak sektörler farklılık gösterdi. Pandemi sonrasındaki süreçte Tekirdağ ve İstanbul Hadımköy tarafında sanayi ilânları yoğunluktayken, pandemi öncesi süreçte Kadıköy, Nişantaşı, Bakırköy tarafında kafe, restoran ve satış danışmanı ilânları yoğunlukta oldu.

