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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Radikal reformlara ihtiyacımız var

28 Haziran 2019, Cuma 17:50
Massachusetts Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türk ekonomisinin çok “derin problemleri olduğunu” ve “radikal reformlara ihtiyaç olduğunu” ifade etti.

Bloomberg HT’ye konuşan Acemoğlu, Türk ekonomisinde son 10 yılda çok derin yapısal sorunlar olduğunu ifade etti ve “Durgunluk artık kolay kolay gidecek gibi değil, bunu aşabilmek için de hem piyasa hem bankacılık ve borçluluk konusunda gerçekten radikal sonuçlar getirebilecek reformlara gerek var” yorumunu yaptı. Bütçe açığı ve cari açığın problemlerin yansıması olduğunu belirten Acemoğlu “Tasarruf açığı bir problem, çünkü daha fazla yatırımda ve daha doğru yatırımda bulunmamız lâzım. Ama ekonominin çok daha derin problemleri var. Daha derin problemlerin bir bölümü orta vadeli bir bölümü kısa vadeli...Yani kısa zamanda ileri gitmek için adım atmamız lâzım.. Orta vadeli problemler ekonominin kurumsal çökmesiyle ilgili. Yargı kurumlarının kötüleşmesi, yolsuzlukların denetlenmesinin kötü duruma gitmesi, verimliliği arttıracak teknolojik adım atılmaması, iş gücü kalitesinin artmaması özellikle eğitim gibi önemli alanlarda doğru yatırımda bulunmamamızdan kaynaklanan şeyler. Bunları çözmek için derin radikal reformlara ihtiyaç var.. Kısa vadede ise sorunlar bilançolarda, bankacılıkta ve bunun sonucu olarak hükümet bütçesindeki açıklardan kaynaklı. Yani yeniden yapılanma ve daha doğru tarafa gidilebilmek için bu açıkların kapatılması lâzım” diye konuştu.

‘Açık kapanmazsa enflasyon baskısı devam eder’

İstihdamın önemine değinen Acemoğlu “istihdam olmamasının en büyük sebebi kimsenin tembel olmasından değil, yatırımlarımızın verimliliği arttırmaması ve eğitim sistemimizin doğru nitelikleri vermemesinden kaynaklanıyor.. Eğer okullarımızda yanlış bilgi verirsek tabiî istihdam yaratmakta da zorlanırız” ifadesini kullandı. Enflasyonun bütçe açığının ve büyümenin düşük kaliteli olmasının sonucu olduğunu ifade eden Acemoğlu “2002 - 2007 döneminde Türkiye’nin büyümesi verimliliği arttırarak oldu. Yani her koyduğumuz kaynağı daha iyi kullanıp büyümeyi başardık. Son 10 sene içinde verimlilik artışı yok. Üretkenliği arttıramadığımız için enflasyonlu, cari açıklı, bütçe açıklı bir yere geldik” şeklinde yorum yaptı. Acemoğlu bütçe açığı kapanmadığı sürece enflasyon baskısının da devam edeceğini kaydetti. Enflasyonun önemli olduğunu vurgulayan Acemoğlu alttaki problemlerle uğraşmak gerektiğini söyledi ve ekledi; “Enflasyonu düşüreceğiz diye fiyat artışını zorla durduralım derseniz daha kötü olur. Yapılması gereken üretkenliği artırmak, bütçe açığını ortadan kaldırmak. Doğru yapısal problemlerle bir an önce ilgilenmemiz lâzım” dedi.

Etiketler: acemoğlu
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