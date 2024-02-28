Rezervlerdeki düşüş hızlandı

Bankacılık sektöründen yetkililerin Reuters’a dayandırdığı hesaplamalara göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın net döviz rezervlerinde son bir haftada önemli bir düşüş yaşandı.

Yapılan analizler, TCMB’nin net rezervlerinin 23 Şubat haftasında yaklaşık 5.8-6 milyar dolar azalarak 22.5 milyar dolara gerilediğini ortaya koyuyor. Bu düşüş, TCMB’nin net rezervlerinin bir önceki hafta 28.5 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini takip ediyor. Mayıs sonunda gerçekleşen seçimler öncesinde, uygulanan negatif reel faiz politikaları ve döviz satışları sonucunda TCMB’nin net rezervleri -5.7 milyar dolar ile tarihin en düşük seviyesine inmişti. Ancak, geçen yılın ikinci yarısında döviz rezervlerinde belirgin bir toparlanma gözlemlenmişti. Bu toparlanma, Aralık ayının son haftasından itibaren tersine döndü ve net rezervler 22 Aralık’ta 40.09 milyar dolara ulaşarak Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak son iki ayda yapılan hesaplamalar, net rezervlerin yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilediğini gösteriyor. Haber Merkezi

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