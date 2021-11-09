Şekere kaşla göz arasında % 47,5 zam

Şeker fabrikaları maliyet artışı sebebiyle 3,93 TL olan toptan şeker satış fiyatını sessiz sedasız 5 liranın üzerine çıkardı. Kamuya ait Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (Türk Şeker) talepleri sınırlı oranda karşılaması da yakında zam yapılacağı beklentisini doğruluyor.

Ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, şahsi Twitter hesabında Bal Küpü markalı 5 kilo toz şekerin fiyatının 27,90 TL’den 37,90 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bozkurt’un tweetinin altına yazdığı yorumda, “290 TL’den çuvalı aldım. Eskişehir toz şeker, yeni ürün 50 kg.” ifadeleri yer aldı. Bu bilgi ışığında şekerin toptan fiyatı 3,93 TL’den 5,80 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 47,5 oranındaki rekor zam hakkında henüz resmi bir beyan gerçekleştirilmedi. Ekonomi Servisi

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