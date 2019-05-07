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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Seyahat için 40 milyar lira harcadık

07 Mayıs 2019, Salı 12:15
Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 40 milyar 266 milyon 153 bin liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 4'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 687 bin olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 78 milyon 523 bin olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkanlar ortalama 467 lira harcadı

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 76 milyon 796 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 467 lira oldu.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 513 lirayı buldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin liraya düştü.

Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 40 milyar 266 milyon 153 bin lira olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların geçen yıl son çeyrekte yüzde 95,8'ini 5 milyar 226 milyon 487 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 229 milyon 165 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,3'ünü 36 milyar 758 milyon 331 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8,7'sini ise 3 milyar 507 milyon 822 bin lirayla paket tur harcamaları kapsadı.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde yüzde 64 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,8 ile gezi, eğlence, tatilin, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

Arkadaş ve akraba evi tercih edildi

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 50 milyon 876 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 16 milyon 597 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken, "otel" 4 milyon 150 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 443 milyon 637 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" konakladı. Bunu 101 milyon 464 bin gecelemeyle "kendi evi", 47 milyon 521 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.

AA

Etiketler: tüik
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