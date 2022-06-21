Tarımda ÜFE yüzde 117

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, yıllık olarak ise 117,31 oranında arttı. TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı.

Buna göre; tarımsal girdi fiyatlarında, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 59,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,83 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 126,20 artış oldu. İstanbul - anka

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