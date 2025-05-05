Merkez Bankası havlu atıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi hızlandırmak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede yeni düzenlemelere gitti.

Ancak uzmanlara göre, bu adımların etkisi sadece teknik değil; aynı zamanda Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kırılgan zeminin de bir göstergesi. Makroekonomi ve para politikaları üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Selva Demiralp, alınan son kararları değerlendirdiği açıklamasında Merkez Bankası’nın, para politikası üzerindeki baskılara dikkat çekti.

Demiralp, “TCMB, ‘rasyonel politikalar ancak rasyonel bir zeminde uygulanabilir’ deyip havlu atıyor” diyerek kurumun elinin giderek daraldığını ve uyguladığı politikalarda sürdürülebilirliğin zorlaştığını ifade etti.

Haber Merkezi