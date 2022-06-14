THY, yeni hatlar açmaya devam ediyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni hatlar açmaya devam ettiklerini söyledi.

THY’nin Karadağ’ın başkenti Podgorica’dan sonra, ülkenin turistik ve tarihi sahil kenti Tivat’a başlattığı sefere katılan Bilal Ekşi, pandemi şartlarında dünyada en fazla operasyon yapan hava yolu şirketi olduklarını ifade etti. Ekşi, şöyle konuştu: “Pandemi sırasında da hem 2020’de hem 2021’de Avrupa’da en çok günlük sefer yapan hava yolu unvanına sahibiz. Pandemiden çıkışla beraber yeniden yeni hatlarımızı açmaya başladık. Son 10 gün içerisinde üç hat açtık. Buhara’ya, Güney Sudan’a, Seattle açtık. Bugün de Tivat’a açıyoruz. Dolayısıyla Güney Sudan’la uçtuğumuz ülke sayısı 129’a çıktı. Tivat ve açtığımız bu noktayla beraber 340 noktaya uçuyoruz.” AA

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