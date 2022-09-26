'TOKİ fiyatları üçe katlanacak'

TOKİ konutları taksitlerinin 6 ayda bir arttırılacak olması tepki çekerken yüksek enflasyon ortamında en düşük oranlarla yapılan hesaplamayla bile fiyat 3 katına yaklaşıyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular alınmaya devam ediyor. Toplam borç ve buna bağlı olarak aylık taksitlere her yılın ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak artış yapılacak olması eleştirilere neden oldu.

artıgerçek’in haberine göre, enflasyon yüzde 10 olursa TOKİ konut fiyatı katlanır. Taksitlerin 6 ayda bir artırılacak olması tepki çekerken yüksek enflasyon ortamında en düşük oranlarla yapılan hesaplamayla bile fiyat 3 katına yaklaşıyor. Fiyatı 608 bin TL olan 2+1 konutun 240 ayın son 6 ayında taksit ödemesi 15 bin 287 TL’ye çıkıyor. Peşinat dahil toplam ödeme ise 1 milyon 713 bin liraya ulaşıyor.

TOKİ’nin duyurusuna göre konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Aylık taksitler ise her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacak. TOKİ’nin 3+1 konutunda ise 850 bin TL olan başlangıç fiyatı yüzde 10 enflasyon olması durumunda toplam ödeme 2 milyon 395 bin liraya varıyor. Enflasyon yüzde 20 olursa 3+1 konutta toplam ödeme 8 milyon 546 bin lirayı buluyor.

Değerlendirmeler: 'Faizli konut kredisi daha uygun'

Belirsiz taksit yerine faizli konut kredisi çekmenin daha uygun olacağına dair görüşler de dile getiriliyor. 2+1 konut için 608 bin liralık başlangıç fiyatında yüzde 10 peşinat sonrası kalan borç 547 bin 200 TL için yüzde 1.36 faizli konut kredisi çekildiğinde aylık sabit ödeme 9 bin 276 TL, peşinat dahil toplam ödeme miktarı ise 1 milyon 174 bin lira oluyor.

Haber Merkezi