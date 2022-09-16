Dar gelirli ödeyemez

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan TOKİ sosyal konutları Malatya’mız için bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Baktığımızda ödeme şartlarının çok ağır olduğunu, Malatya’daki dar gelirli insanların bu ödemeyi yapamayacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Özgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesini değerlendirirken, “Malatyamız için bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Ödeme şartlarının çok ağır olduğunu, Malatya’daki dar gelirli vatandaşların bu ödemeyi yapamayacağını düşünüyoruz. Ayrıca konut sayısı merkezde gerçekten çok az. Burada ucuz konutların yapılmasındaki amaç kiraların durgun olması, ucuzlaması, konutların ucuzlamasıydı. Fakat bu şekliyle kiraların ucuzlamayacağı daha da artacağı gözlenmektedir. Çünkü birçok vatandaşın bu şekilde TOKİ’de ev almaları zorlaşmıştır. Dar gelirli birçok vatandaş başvuru yapmaktan vazgeçmiştir. Nedeni ise fiyatların sabit olmaması. Dar gelirli vatandaşlarımızla görüştüğümde gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadıkları anlaşılıyor” dedi. Malatya - anka

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