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4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

TÜİK: 79,6 ENAG: 176,04

04 Ağustos 2022, Perşembe
TÜİK’e göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6 olarak kaydedilirken, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre yüzde 176,04 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 79,60’a çıktı. TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 oldu.

128 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

TÜİK verilerine göre, temmuzda endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

7 AYLIK ENFLASYON BİLE YÜZDE 80’İ GEÇTİ

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGrup) verilerine göre de, temmuzda aylık enflasyon yüzde 5,03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 176,04’e yükseldi. Yılbaşından itibaren geçen 7 aylık dönemde artış ise yüzde 80,35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında en fazla fiyat artışı ise yüzde 12,18 ile giyim ve ayakkabı kaleminde oldu. ENAGrup’un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 7 aylık dönemdeki enflasyon artışı bile yüzde 80’i aşarak 80,35 olarak hesaplandı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş yüzde 1,44 ile ulaştırmada, en fazla yükseliş de yüzde 12,18 ile giyim ve ayakkabı kaleminde oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına bakıldığında; sağlık sigortası aylık endeks artışı yüzde 57,19, sabunun aylık bazda artış oranı yüzde 31,45, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 28,37, resim boyaları yüzde 26,10, kuru temizleme yüzde 25,63, çocuk taytı yüzde 20,45, ekmek yüzde 10,68, yumurta yüzde 19,85, su yüzde 37,77, tereyağı yüzde 23,48 oldu.

İstanbul - anka

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