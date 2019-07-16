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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Turizmcilerin hedefi İranlı turistler

16 Temmuz 2019, Salı 20:51
Kayserili turizmciler İran’a gezi düzenleyerek, meslektaşlarına şehrin tarihÎ güzelliklerini tanıttı. Hedef, İran’dan daha fazla turist çekmek.

Kayserili turizmciler, yeni turizm ve tanıtım stratejisi kapsamında pazar olarak belirlenen İran’a gezi düzenleyerek, buradaki meslektaşları ile bir araya gelip şehirlerinin tabiî ve tarihî güzelliklerini tanıttı. Türk Hava Yolları (THY) Kayseri Müdürlüğünün girişimi ve THY Tahran Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları”, İran’ın başşehri Tahran’da gerçekleştirildi. Tahran’da bir otelde düzenlenen toplantıda, Kayseri’den gelen turizm acenteleri ve otel temsilcileri ile İran’da faaliyet gösteren turizm acentelerinin temsilcileri bir araya geldi. Özellikle Erciyes’in tanıtımının ön planda olduğu toplantıda Kayseri ve Kapadokya bölgesini anlatan kısa filmler katılımcılara izletildi. Toplantının devamında otele stant açan Kayserili turizm firmalarıyla İranlı meslektaşları birebir görüşmeler yaparak, acenteler arası bağlantı kurdu. Cahit Cıngı, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin ve Erciyes’in potansiyelini anlatmak için organizasyona katıldıklarını söyledi.      

Kayseri’nin, turizm kenti olma yolunda hızla yol aldığını ve her geçen yıl farklı ülkelerden çok sayıda turist ağırlamaya başladığını belirten Cıngı, şu değerlendirmede bulundu: “Erciyes’in ve Kayseri’nin turizm potansiyelini değerlendirerek şehrimize  daha fazla ülkeden çok daha fazla turist getirmeyi başarmak için dünya çapında muhtelif organizasyonlara iştirak ediyoruz. Bugün de Tahran’dayız. Bu organizasyon THY Kayseri ile Tahran Müdürlükleri’nin iş birliği ile gerçekleştirildi. THY zaten ülkemizin gurur kaynağı bir markası olarak hem Türkiye’ye hem de Kayseri’ye büyük katkılar sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”      

“Kapalı kutuyu açmaya geldik”

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç da şehri tanıtmak için çok sayıda otel ve acente temsilcisiyle Tahran’a geldiklerini, toplantıların verimli geçtiğini söyledi. Türkiye’ye gelen Rus turistlerin ortalama 15 gün kaldığını ve 900 dolar harcadığını aktararak, “İranlı misafirlerimiz günde ortalama bin dolar harcıyor. Bunu ölçülmüş verilere göre konuşuyorum. Çok alış veriş yapıyorlar, tüketiyorlar ve para harcamak istiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Temaslarımız çok faydalı geçti.” sözlerine yer verdi.

AA

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