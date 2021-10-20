Türkiye 5 yılda çok geriye gitti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyesi Prof. Dr. Doran Acemoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında konuştu.

“Eşitsizlik sadece Avrupa ve ABD’nin değil, Türkiye’nin de problemi” diyen Acemoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’deki eşitsizlik probleminin niteliği çok daha farklı. Biz sistemin iyi oturmadığı, rantlardan dolayı eşitsizliğin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunların hepsinin de altında kurumların kötüleşmesinin rolü var. Hangi kurumsal indekse bakarsanız, Türkiye’de son 15 sene içinde birçok gerileme var. Türkiye, özellikle son 5-6 sene içinde Mali’den sonra en çok kurumsal kötüleşmeyi geçiren ülke. Bunların içinde özellikle medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü var. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından açıklanan 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içinde 153’üncü sırada yer almıştı.”