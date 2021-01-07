Türkiye'de altın üretiminde rekor

Türkiye, 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin altın üretim rekorunu kırdı.

2020 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ve 42 ton altın üretildi.

Üretilen altının ekonomiye katkısı 2,4 milyar dolar oldu. Hedef yıllık 100 ton altın üretimi.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 123 artışla 25,2 milyar dolarlık altın ithal edildi.

Altın ihtiyacını yerli kaynaklardan sağlamak dışında cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak gibi hedeflerin olduğunu söyleyen söyleyen Bakan Dönmez, ''Kendi kaynağımız varken, “Bu yerin altında kalsın biz ithal edelim” diyenlere kulak asamayız'' ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de mevcut 18 altın madenine 20 yeni madenin daha ekleneceğini söyledi. Altın madenlerine çevreye zarar verdiği gerekçesiyle getirilen eleştirilere de yanıt verdi.

Bakan Dönmez, ''Son zamanlarda bazı çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgilerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının farkındayız. Ama herkes şunu iyi bilsin ki Türkiye için Karadeniz’de bulduğumuz rezerv ne kadar değerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovatsaat üretim ne kadar değerliyse, altın madenciliğimiz de aynı oranda değerlidir.