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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Türkiye ev almanın en zor olduğu ülke oldu

14 Nisan 2025, Pazartesi 14:25
2024 yılı, dünya genelinde konut piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmanın giderek zorlaştığı bir yıl oldu.

Konut alımında malzeme-inşaat kalitesi ve deprem dayanıklılığı öne çıktı

 

Konut fiyatlarındaki artış, özellikle gelişmekte olan ülkelerde vatandaşların alım gücüyle kıyaslandığında daha belirgin bir krizi ortaya koydu.

Uluslararası veri platformu Numbeo’nun 10 Eylül 2024 verilerinden yararlanarak BestBrokers tarafından hazırlanan analize göre, Türkiye, bu çarpıcı tabloda ilk sıraya yerleşerek 2024’te konutun en erişilemez olduğu ülke olarak öne çıktı.

Gelir-konut fiyatı oranının hesaplandığı sıralamada Türkiye, yüzde 81,45’lik oranla listenin en üst sırasında yer aldı.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    14.4.2025 18:31:11

    2009 Yışı idi.Yaptığım inşaattan ev sahibi olan bir dostum dairesini sattığında 127.000.Liraya satmış idi. Aynı daire hemde 16 yıl yıpranmaya karşın şu an 4,5-5 milyon civarında. İktidarın İmar barışı diyerek KAT MÜLKİYETİ TAPUSU verdirdiği bazı daireelr de fiyatlar 3 milyon civarında.Ancak kentsel dönüşüm,mazaallah depremde yıkıldığında 14 -18 metrekare arsadan ibaret bir hak kalıyor. En yüksek emsal ile (bölgedeki)hesaplansa eh bir oda çıkıyor. Kısaca bay ekonomistin sayesinde paradan atılan sıfırların 2 si geri gelmiş,3.cüsüne hızla yaklaşılıyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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