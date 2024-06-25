"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

25 Haziran 2024, Salı 12:38
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen ​​​​​​​Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Teklifimiz çatışmaları durdurabilir'

    Lapid: Netanyahu İsrail için tehlikedir

    Mazlum ve masum Gazze halkı kirli deniz suyuna muhtaç bırakıldı!

    Bedelli askerlik ücreti ile ilgili MSB'den açıklama

    Aşırı sıcaklara karşı Sağlık Bakanlığı uyarılarda bulundu

    Türkiye'ye Çekya karşısında 1 puan yeterli olacak

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    9 günde 7216 trafik kazası oldu 72 kişi öldü

    İktidar sefâda, millet cefâda

    Mabede saldırının İslam'da yeri yok

    Önce lüks ve şatafattan vazgeçin

    İsrail ordusu zulümde yine sınır tanımıyor!

    Bayramın trafik raporu: 68 kişi öldü

    Hac ibadeti sırasında 1301 kişi vefat etti

    Netanyahu: ABD’den İsrail’e silah sevki çok düştü

    En fazla vize reddi bize

    Sebep anız değil, elektrik şebekesi

    AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi

    Filistin'e destek mesajları nedeniyle zorunlu izne çıkarıldılar!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Van’da buluşalım
    Ahmet BATTAL

    Yargı dağıtan saraylar
    Hikmet Günaydın

    Risâle-i Nur’da yedi büyük kebâir
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da ehven-i şer
    H. Muharrem OKUR

    Yörüklükten akademisyenliğe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Gündem kumpası…
    Nejat EREN

    Van’ı Bediüzzaman’la yaşamak-1
    Genel

    İktidar sefâda, millet cefâda
    Risale-i Nur'dan

    Her bir fen, Kâinat Halıkını esmasıyla bildirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.