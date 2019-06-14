Üretici enflasyonu yüzde 30’a yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi.

Aylık en fazla değişim yüzde 6’yla çok yıllık bitkisel ürünlerde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.93 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim ormancılık ürünlerinde yüzde 0.09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.78 ve balıkçılıkta yüzde 7.79 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4.52 azalış gerçekleşti.