Uzaktan çalışmada ön yargılar kırıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomi ve çalışma hayatı üzerindeki etkisi devam ediyor.

Virüsün dünya çapında etkisinin artmasıyla birlikte şirketler, çalışanların evlerinden çalışmalarına imkân veren uzaktan çalışma sistemine dönmüştü. Çalışanlar, son dönemde artan vaka sayılarıyla güçlenen ikinci dalga senaryolarının da etkisiyle eski ofis düzeninde çalışmaya sıcak bakmıyor. T24’deki habere göre eOfis’in incelediği WF Poly Hybrid Working Raporu’na göre; çalışanların yüzde 30’unun 2021 yılının sonuna kadar tam zamanlı olarak ofislere dönmek istemediği belirtiliyor. Covid-19 ile birlikte değişen çalışma şeklinin artık kalıcı hale gelmesini beklediklerini kaydeden eOfis Kurucu Ortağı Özkan Kaliç, özellikle uzaktan çalışma imkânı olan şirketlerin pandemi bitse de uzaktan çalışmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Pandemiyle birlikte geleneksel çalışma sisteminin işlevselliğini hissedilir oranda kaybettiğini belirten Kaliç, “İş dünyasında bir değişim görülüyor. Salgın sürecinde ilk kez uzaktan çalışmaya başlayan şirketler mekandan bağımsız veya hibrit çalışma modelini benimsemeye başladı. Ayrıca uzaktan çalışma modeline yönelik önyargılar, özellikle verimlilik noktasında epey kırıldı.

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