Varlık fonu tartışması

Türkiye Varlık Fonu’nun faaliyetleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar dolarlık fonun faaliyetlerinin şeffaf olmaması ve katlanan borçları eleştiri konusu.

Devlete kaynak sağlamak amacıyla 2016 yılında faaliyete geçirilen Türkiye Varlık Fonu yine tartışmaların odağında yer alıyor. Türkiye’de kamuya ait kurumların değerlerini artırmak amacıyla kurulan fonun zarar ettiği iddiaları gündemde. Varlık Fonu’nun faaliyetlerinin Meclis denetiminden uzak tutulması ise, muhalefetin tepkisine sebep oluyor. DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre, cari açık sorunu bulunan Türkiye için “Varlık Fonu” doğru model değil; ayrıca fonun denetlenmesi ve hangi şirketlere sermaye sağladığına ilişkin soru işaretleri artıyor.

Yöneten de denetleyen de Cumhurbaşkanlığı

Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlandı. Fonun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan yardımcılığı görevini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütüyor. Yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen Varlık Fonu, kamu kuruluşu statüsünde olmadığı için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Fonu denetleyen resmî kurum ise, yine Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu. Fonun 2019’da kamu şirketlerinin değerini artırmak yerine, inşaat ve enerji sektöründeki bazı borçlu şirketleri kurtarmak için kullanılması tepki çekmişti.

“Ekonomiye katkısı olmaz”

Uzmanlara göre, Varlık Fonu Türkiye’ye uygun bir model değil. DW Türkçe’ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre, Varlık Fonu’nun yakın gelecekte Türkiye ekonomisinde olumlu bir rol oynaması mümkün gözükmüyor. Norveç ve Suudi Arabistan gibi Varlık Fonu olan diğer ülkelerden farklı olarak cari fazla değil cari açık veren Türkiye ekonomisinde bu tür oluşumların ekonomiye fayda sağlamaktan uzak olduğunu dile getiren Prof. Ulusoy, “Türkiye’de böyle bir şirketin ortaya çıkması biraz düşündürücü ve garip. Çünkü Türkiye’nin uluslararası piyasalarda çok rekabetçi veya dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğunu söylemek mümkün değil” diye konuşuyor.

“İşlemlerde şeffaflık yok”

Toplumun Varlık Fonu’nun aldığı kararları sorgulayamadığını dile getiren Ekonomist Mustafa Sönmez, milyarlarca dolarlık kamu varlığını yöneten fonun nasıl çalıştığının bilinmediğine dikkat çekiyor. Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun özel bir şirket olarak kurulduğuna ama Cumhurbaşkanı tarafından yönetildiğine işaret ederek, “Ortada bir garabet olduğu çok açık” diyor. Son dönemde Varlık Fonu’nun zarar eden bir yapıya dönüştüğünü belirten Sönmez, “Fonun birçok kişi ve kuruluşa kaynak aktardığı ortaya çıktı ama bu işlemlerde hiçbir şeffaflık yok. Varlık Fonu’nun sitesine girdiğinizde ne bir faaliyet raporu ne de bir bilânço var. Hiçbir şey yok” diye konuşuyor.