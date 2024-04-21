Vatandaşın kredi borcu 1.4 trilyon lira arttı

Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim derdini derinleştirirken, ayı döndürmeye çalışan vatandaşın her gecen gün kredi kartına ve bankalara olan borcu arttı.

Bankada parası olanların varlıklarına son bir yılda 5.1 trilyon lira eklenirken, borçlu olanların borcu da 1.4 trilyon artışla 3.2 trilyon liraya ulaştı. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, varlıkların artışında kur ve faizlerdeki yükseliş önemli rol oynarken, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı zenginleşenlere yapılan ödemeler ağırlıklı olarak Merkez Bankası’nın kasasından çıkmış oldu. Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Finansal Hesaplar Raporu’na göre, 2023 yıl sonu itibarıyla hane halkının borçları 2022 sonuna göre 1 trilyon 858 milyar liradan, 3 trilyon 245 milyar liraya fırladı. Kredi kullananların üzerindeki kredi yükü son bir yılda 1 trilyon 387 milyar lira birden arttı. Haber Merkezi

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