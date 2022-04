Yakında et ve süt sıkıntısı yaşanabilir

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Et ve Süt Ürünleri Komitesi Başkanı Turgut Akyol, pandeminin etkilerini atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ekonomileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Akyol, “İthalatta lojistik sıkıntılar da mevcut olduğundan, hayvan beslemede kullanılan kesif yemin ayda 2-3 defa zam görmesi üretici kesimi mağdur etmektedir. Ayrıca üretimde kullanılan elektrik enerjisi, akaryakıt, hayvan sağlığında kullanılan veteriner ilaçlarının fiyatlarının aşırı artması, üretim maliyetlerini arttırmaktadır. (…) Sektörde anaç ve dişi sığır kesimi olduğundan işletmeler küçülmekte, kırmız et üretiminde azalma olmaktadır. Dolayısıyla kırmızı et ve süt üretimi sıkıntısı yaşanma ihtimali daha da yükselmektedir” dedi. DW türkçe’nin haberine göre, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Merkez Başkanı Bülent Tunç, bu maliyetlerle üretim yapmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Tunç’a göre girdi maliyetleri hesaplandığında etin fiyatı pahalı değil, tüketicinin alım gücü düşük kaldığı için böyle hissediliyor.