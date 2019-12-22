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Yapacak çok iş var

22 Aralık 2019, Pazar 20:43
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yapacak çok iş var. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık” dedi.

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılı, hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık.” dedi. “Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni” çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.   Gülle, büyümenin zorlandığı zamanlarda ihracatçıların devreye girdiğini kaydederek, küresel olarak ticarette durağanlık yaşanırken Türkiye’nin ihracatını en çok arttıran ülkeler arasında yedinciliğe yükseldiğini anlattı. TİM Başkanı Gülle, “2019 yılı, hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. Ama hep diyoruz ya; yapacak çok iş var. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık.” dedi.

“Dünya ticaretine yön vermeyi başarabiliriz”

Cari açığı sıfıra indirecek üç maddelik reçeteye değinen Gülle, şu ifadeleri kullandı:  “Birincisi, yüksek miktarlarda ithal ettiğimiz ara malını ivme paketinin sağladığı desteklerle, yerli ve millî üretim zincirine daha fazla eklemek. İkinci madde, birinci ile de doğru orantılı. İhracatımızın katma değerini şu anki seviyesinin iki katına çıkarmak. Elbette bu; bugünden yarına yapılacak bir iş değil. Marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji ve bunların yanına finansman, lojistik, satış, pazarlama ve fuarcılığı da ekleyerek; katma değeri arttırmalıyız.“ Gülle, bunları gerçekleştirecek vizyonun Türkiye’de bulunduğunu belirterek, üçüncü maddenin ise;  “döviz kazandırıcı faaliyetlerin sayısını arttırmak ve onlara cesaret vermek” olduğunu söyledi. Mal ve hizmet üretimini ve ihracatını çağın gereğine uygun şekilde ele almak gerektiğini belirten Gülle, teşviklerden finansmana kadar yeni bir vizyonu, yeni bir yaklaşımı ortaya koymanın önemine işaret etti. TİM’in ortaya koymak istediği vizyonun, “önce küresel piyasaya göre şekil almak, sonra küresel piyasaya şekil vermek” olduğunu dile getiren Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle dünya ticaretine yön vermeyi başarabileceklerini bildirdi.

AA

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