Yem fiyatları uçtu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarına her ay zam gelmesiyle beraber çiğ süt besicisinin sorunlarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

Süt tavsiye fiyatının 2 lira 90 kuruşa çıkarılmasına karşın sütün üreticiden alım fiyatını fabrikaların içerik bahanesi ile düşük tutuğunu ancak yem fiyatlarının 70-80 lira aralığından 130-150 lira bandına ulaştığını belirten Gürer, “Yem fiyatı bir yılda neredeyse 2 kat zamlanırken aynı dönemde süte sınırlı fiyat ayarlaması yapılması ciddî şekilde mağduriyet yaratıyor” dedi. Gürer, süt üreticilerin, önlenemeyen yem fiyatları nedeniyle yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Ankara - Recep Gören

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