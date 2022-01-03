YHT biletlerine de zam

Marmaray’a yapılan yüzde 36’lık zamdan İBB’yi sorumlu tutun TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 20 civarında zam yaptı.

2022 yılının ilk gününde elektrik, doğal gaz ve köprülere uygulanan zam sonrası bir zam da Marmaray ücretlerine yapılmıştı. Marmaray’da fiyatlarında ortalama yüzde 36 oranında artış gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray ücretlerine yapılan zam sonrası TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine de 03.01.2022’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam gerçekleşti. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi. Sözcü’nün haberine göre, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi. Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu. Haber Merkezi

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