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6 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yılda iki Ömerli Barajı’nı kurtarabilir

06 Kasım 2021, Cumartesi 20:15
Her yıl özellikle bahar aylarında gündeme gelen su sorunu bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etki- sini gösteriyor.

Erişilebilir tatlı suyun dünyadaki su miktarının yalnızca yüzde 1’ini oluşturduğu bu dönemde su tasarrufu ve suyu geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen su tasarruf cihazı Gristek, yılda iki İstanbul Ömerli Barajı’nı dolduracak kadar su tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Tatlı su oranlarının her geçen yıl daha düşük boyutlara dayandığı bu soruna en temel çözüm ise pasif tasarruftan geçiyor. Ev, işyeri, kamu kurumları ve ortak yaşama alanlarında sağlanacak tedbirler bu sorunun engellenmesindeki ilk adım olarak öne çıkıyor. Genç Türk mühendisler tarafından geliştirilen Gristek Modül ürünü pasif tasarruf sağlama noktasında su sorununa ciddî bir çözüm sunuyor. İnsan tenine değdiği anda gri su durumuna düşen suları geri dönüştüren Gristek Modül bu anlamda önemli bir tasarruf sunuyor. El yıkamada kullanılan suyu yeniden kullanıma uygun hale getirerek klozet temizliğinde kullandıran girişim bu anlamda hem su tasarrufu hem de fatura tasarrufu sağlıyor.

Hedef İkİ büyük barajı dolduracak su tasarrufu

Gristek Modül ile sağlanan su tasarruflarıyla yılda iki Ömerli Barajı’nı dolduracak ortalama 700 milyon m3’lük suyu geri dönüştürmeyi amaçlıyor. Ev, işyeri, kamu kurumları ve ortak yaşama alanlarındaki kullanımlarla yüzde 40 su tasarrufu sağlayan girişim harcanan suyu doğrudan geri dönüştürüyor. Modül içerisindeki UV-C ışın teknolojisi gri suyun temizlik amacıyla kullanılmasını sağlayarak bireyleri pasif tasarrufa yönlendiriyor. Yıllık su tasarrufu hedefiyle ilgili konuşan Gristek Kurucusu Yunus Burak Özcan, “Gri su teknolojisi olarak adlandırdığımız bu sistemi önümüzdeki bir yıl içerisinde 100 bin lavaboya kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yıllık iki Ömerli Barajı’nı dolduracak 700 milyon m3 suyu kurtarmak istiyoruz. Genç Türk mühendisler olarak ürettiğimiz bu cihazın önce ülkemizdeki daha sonra su kıtlığı çeken ülkelerdeki su sorununa çözüm olacağına inanıyoruz.” dedi.

İstanbul - Aslan Özdemir

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