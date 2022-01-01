İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarındaki artışa dikkat çekerek, “2022 yılına çok ciddÎ enflasyon stokuyla giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur” dedi.

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, sermaye sahiplerinin faiz gelirine vatandaşın vergileriyle kur farkı garantisi getirilmesinin yanı sıra 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarındaki artışa dikkat çekerek, “2022 yılına çok ciddî enflasyon stokuyla giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur. Sonuç olarak halk bunun altında ezilir. Böylece tüm ücretlerdeki artışlar enflasyonla geri alınacak. Enflasyon en adaletsiz vergilemedir. Halkın lokmasını çalmaktır” dedi. Evrensel’in haberine göre; Prof. Oyan, kur garantili TL mevduatı uygulamasının duyurulmasının ardından 20-22 Aralık tarihleri arasında Merkez Bankası’nın 7-8 milyar dolar sattığının anlaşıldığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Merkez Bankası ve kamu bankalarının aynı tarihlerde toplam 19.1 milyar dolar sattığını söylediğine dikkat çekti.

Büyük alarm Pazartesi

Kurların artmaya devam ettiği ve daha büyük bir alarmın Pazartesi günü çalacağını anlatan Prof. Oyan, enflasyon uyarısında bulundu: “Halkın üzerindeki yükün artacağı kesin. Enflasyon rakamının aylık yüzde 15’in altında olması inandırıcı olmaz. Tük-İş’in mutfak harcamasındaki artış hesabı 25.7’ye çıktı. Türk-İş ile TÜİK’in gıda enflasyonu genelde paralel seyreder. Bunu baskılasalar bile yüzde 10’dan aşağı açıklayamazlar. Bu da enflasyonu yıllık yüzde 30’lara getirir. 2022 yılına çok ciddî enflasyon stokuyla giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur. Sonuç olarak halk bunun altında ezilir. Böylece tüm ücretlerdeki artışlar enflasyonla geri alınacak. Enflasyon en adaletsiz vergilemedir. Halkın lokmasını çalmaktır.”

Haber Merkezi