Yüzlerce yabancı konut mağduru

Türkiye’de yabancılara konut satışı teşvikler sayesinde son yıllarda hızla artıyor. Kimisi yatırım, kimisi de vatandaş olmak için gayrimenkul alıyor.

Son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Gerek vatandaşlık gerekse yatırım amaçlı Türkiye’de ev almaya çalışırken mağdur olan çok sayıda yabancı da bulunuyor. Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Sözcüsü Özlem Hanelçi, Konut mağdurlarının sorununa dikkat çekmek için platformu kurduklarında Esenyurt’ta 30 bin, İstanbul’da 100 bin, ülke genelinde 300 bin kişinin konut alımında dolandırıldığını düşündüklerini belirten Hanelçi, “Fakat konu gündem oldukça dolandırıldığının yeni yeni farkına varan vatandaşların bize ulaşmasıyla bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Net sayıyı bilmemekle birlikte yüzlerce yabancının da bu süreçte dolandırıldığını, mağdurların genelde İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Sudan gibi Ortadoğu ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğunu kaydetti. Haber Merkezi

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