Ahlâklı nesiller yetiştirmek vazifemiz

İzmit Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Hizmet Merkezi inşaatının son durumunu tanıtmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda “Vazifemiz; ahlâklı, dürüst ve şahsiyetli nesiller yetiştirmektir” denildi.

HABER: Ali Dönmez - İzmit

FOTOĞRAF: Süleyman Alp Özcan

Geçtiğimiz aylarda temel atma merasimi ile inşaata başlanan İzmit Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Mehmet Ali Paşa Hizmet Merkezinin son durumunu yerinde görmek ve bilgilendirme yapmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Uzun süre hizmet eden vakıf hizmet binasının ömrünü tamamlaması sebebiyle geçmiş yıllarda yıkılmış, proje çalışmaları sonucu ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden inşaatına başlanmıştı.

Üstad dershaneler açılmasını teşvik etti

Sunuculuğunu Nurullah Özer’in yaptığı, hanımların da katıldığı bilgilendirme toplantısında Özer, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Medresetü’z-Zehra’nın şubeleri olan dershaneleri çok önemsemiş ve Emirdağ Lâhikası’nda talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: “Şimdi din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.”

İşte Üstadın bu teşvik ve tavsiyesiyle gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yüzlerce dershane açılmıştır. Bu dersanelerde iman-Kur’ân hizmetiyle, vatan ve millete faydalı, aile ve çevresine saygılı, hürmetkâr, ahlâklı, dürüst, şahsiyetli nesiller yetiştirmek için çalışılmaktadır” dedi.

Bismillah diyerek başlandı

Mustafa Bilaloğlu’nun okuduğu Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlanan programa, Bismillah diyerek başladığımız inşaatla mütenasip olarak Mahmut Çökren Risale-i Nurlar’dan Birinci Söz olan Bismillah bahsini okudu.

Toplantıya katılan Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Güneş ve Mehmet Pekel de birer selâmlama konuşması yaptılar.

BİNANIN TOPLAM İNŞAAT ALANI 1232 METREKARE

Daha sonra, binanın bu aşamaya kadar gelmesinde büyük emek ve gayretleri olan Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakıf başkanı Muammer Çelik’e söz verildi.

Çelik, binanın 332 metrekare oturma alanına sahip olduğunu ve 3,5 katta toplam 1232 metrekare inşaat alanı olduğunu, zemin katın işyeri, diğer katların daireler ve toplantı salonlarından oluşacağını söyledi.

İnşaatın temelinden bu aşamaya gelmesinde emeği geçen mimarından mühendisine, inşaat komisyonundan, demir ustasına, inşaata kendi inşaatları gibi sahip çıkan değerli komşularımıza kadar tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

En kısa zamanda binanın bitirilerek içerisinde böyle toplantılar yapılması duasıyla sözlerini tamamladı. Programın sonunda katılanlara yemek ve çay ikram edildi.