Bediüzzaman Mevlidinde şevk ve muhabbet vardı

Yeni Asya Gazetesi Isparta Temsilciliği ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizasyonu ile düzenlenen mevlide çeşitli il ve ilçelerden çok sayıda davetli katıldı. Mevlide katılan yazarlarımız, açılan standta kitaplarını da imzaladı. Caminin bahçesinde geliri öğrenci ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yiyecek kermesi de gerçekleştirildi. Okutulan mevlid muhabbet ve kaynaşmaya vesile oldu.

Paha biçilmez kıymette güzellikler

29 Eylül pazar günü Isparta Terminal Camii’nde Bediüzzaman Said Nursî (ra) için Mevlid-i Şerif okutuldu. Paha biçilmez kıymette güzellikler hem ilân edildi hem de yaşandı. Türkiye’nin pek çok farklı yerinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, her türlü tebrike şayan gayretleri ile pek çok zahmeti aşıp uzak yerlerden gelip, mevlide iştirak ettiler. Bu kıymetli faaliyet ile şu ahirzamanın müceddidi büyük İslâm alimi Bediüzzaman Said Nursî’nin ve telif ettiği Kur’ân’ın muhteşem tefsiri Risale-i Nur Külliyatının güller diyarı Isparta’daki, kıymet ve önemi her geçen gün artan, irtibatları ve hatıraları hatırlandı, yerinde bizzat tekrar ziyaret edilerek tefekkür edildi.

Nur Talebeleri birbirleriyle hasret giderdi

Kainattaki en mühim faaliyet ile meşgul olan Nur Talebeleri birbirleriyle hasret giderdi, âlem-i İslâmın, insanlığın saadeti için dualar edildi, öğle namazına müteakip mevlid-i şerif ve Risale-i Nur dersi dinlendi. Güzel ikramlardan tadıldı. Allah’ın insana yerleştirdiği farklı farklı latifeler, duygular, hissiyatlar bu münbit zeminde çok kıymettar şükür, tesbih, tefekkür meyvelerini, çok sevaplı olan cemaati bir faaliyette verdi.

KERMESLER KURULDU, YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI

Afişler ve el ilanları yerel medyaya yer aldı

Allah’ın ve ahiretin unutturulmaya yüz tuttuğu şu gafletli ahirzaman meydanında Risale-i Nur’a dair billboard afişleri, el ilanları, yerel medyaya yer alan haberleri ile ve şehir içindeki otobüslere asılan Bediüzzaman Mevlidi afişleri ve mevlid günü Terminal Camii’nde okunan dualar, yapılan Risale-i Nur dersi ve cami avlusunun iç ve dış duvarlarına asılan, İslamiyet’e dair pek çok güzelliği ihtar eden, büyük boy Bediüzzaman afişleri ve kurulan kitap standımızda sergilenen neşriyatımızın pırlanta eserleri ve yazarlarımızın imza etkinliği ile muhteşem bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Risale-i Nur Talebelerinin dünya ve ahiret saadetini netice verdirebilecek böyle bir faaliyeti gerek dünyada gerek ülkemizde pek çok sıkıntı, zorluk ve fütur yaşanan böyle bir süreçte gerçekleştirmesi her türlü tebrike şayandı.

ISPARTA - YENİ ASYA - KEMAL VAPUR

[email protected]