İnandığı gibi yaşayan bir Dava Adamı: Mehmet Kutlular

Mehmet Kutlular (1938 - 6 NİSAN 2021) - 'Gazete bizim için günlük lâhika mektubumuzdur'

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

MEHMET KUTLULAR KİMDİR?

Mehmet Kutlular; ömrünü "hürriyet-i şer'iye" uğruna adamış bir dava adamıdır. Bediüzzaman Said Nursî’nin başlattığı Kur’ân hizmetinin medya ve kamuoyu ayağındaki en güçlü sesi olmuş, Yeni Asya Gazetesi ile demokrasinin kalelerinden birini inşa etmiştir.

Yolun Başlangıcı (1938 - 1953)

1938:

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, 93 Harbi mağduru muhacir bir ailenin evlâdı olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocukluk yıllarını bu sakin ilçede tamamladı.

1952:

Henüz 14 yaşındayken rızkını aramak ve düzenini kurmak üzere İstanbul’un yolunu tuttu. Askerlik çağına kadar burada çeşitli işlerde çalışarak hayatı tanıdı.

Nurlarla Tanışma (1953 - 1969)

1957:

Vatanî görevini yaptığı Manisa’da hayatının dönüm noktasını yaşadı. Okuma tutkusu had safhada olan Kutlular, Bediüzzaman Said Nursî'nin eserleri olan Risale-i Nur külliyatıyla ilk kez burada müşerref oldu.

1963:

Terhis olup İstanbul’a döndüğünde, Nur hizmetlerinin merkezi olan Kirazlı Mescid’e yerleşti. Burada Üstadın en yakın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp ile omuz omuza vererek hizmetin mutfağına girdi.

İlk hapislik tecrübesini de o yıllarda bir ders esnasında tutuklanıp Sultanahmet Cezaevi’ne gönderilerek yaşadı.

1964-1967:

Medya dünyasına adım attı. İzmir’de çıkan Zülfikar ve Uhuvvet gazetelerinde tecrübe kazandıktan sonra, 1967’de haftalık İttihad gazetesinin idaresinde aktif rol aldı.

Neşriyat Yılları

(1970 - 1989)

1970:

21 Şubat’ta, Zübeyir Gündüzalp’in rehberliğinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahibi ve idarecisi oldu. Bu görevini vefatına kadar büyük bir sadakatle sürdürdü.

1980:

12 Eylül darbesinin karanlık günlerinde, demokrasi ve sivil siyasetten yana tavır alarak darbecilere boyun eğmedi. Camianın birliğini korumak adına gazeteyi bir kale haline getirdi.

1983:

Yeni Asya gazetesinin, 1982 Anayasa Referandumu’nda açıkça “Hayır” demesi ve darbe yönetimine yönelik sert eleştirileri sebebiyle Yeni Asya kapatıldı. Yayın hayatına farklı isimlerle devam etmek zorunda kalsalar da çizgilerinden taviz vermediler. Bu süreçte toplamda 470 gün süren bir sansür ve kapatılma dönemi yaşandı.

Dik Duruş (1990 - 2009)

1990:

Gazete içinde yaşanan ayrışmalar neticesinde, mal varlıkları ve isim hakkı "Yeni Nesil" adını alan grupta kaldı. Mehmet Kutlular, ne kadrosu, ne binası ne de matbaası kalmış olan Yeni Asya’yı 15 Ocak'ta, sadece 10 gün içinde adeta sıfırdan yeniden çıkardı. Bu büyük gayretle gazete tekrar aslî kimliğiyle yayın hayatına döndü.

26 Haziran 1999:

Milliyet gazetesinde yayımlanan röportajında, 12 Eylül sonrası devletin cemaatleri yönlendirme çabalarına karşı takındığı net tavrı açıkladı. Mehmet Kutlular, istihbarat kaynaklı çevrelerin kendisine gelerek "Milli Görüş ve Süleymancılara karşı birlikte hareket etme" teklifinde bulunduğunu, ancak bu kirli ittifakı ve "devlet güdümlü dindarlık" projesini elinin tersiyle ittiğini belirtti.

Bu reddedişin ardından aynı odakların rotayı Fethullah Gülen grubuna kırdığını ve o yapının bu destekle "palazlandırıldığını" ifade ederek, Yeni Asya ekolünün bağımsız ve sivil kalma iradesini tescilledi.

1999:

17 Ağustos depreminin ardından Kocatepe Mevlidi’nde sarf ettiği "Deprem İlâhî ikazdır!" sözü Türkiye gündemine oturdu. Bu ifadesi sebebiyle hakkında dava açıldı. Kanundaki para cezasına çevrilme sınırını aşması için özel bir gayretle verilen 2 yıl 1 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

2001:

Cezası kesinleştiğinde yurt dışındaydı ancak "Kaçtı!" dedirtmemek için Türkiye'ye döndü. Metris Cezaevi'nde 276 gün hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Tahliye sonrası ilk sözü yine "Sözlerimin arkasındayım." oldu.

2009:

Uzun yılların birikimini ve hatıralarını topladığı "İşte Hayatım" isimli otobiyografik eseri yayınlandı.

Veda (2021)

2021:

6 Nisan günü, ömrünü vakfettiği davasına ve sevdiklerine veda ederek Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Eyüp Sultan Camii’nden kaldırılarak ebedî istirahatgâhına defnedildi.

“Üstadımızdan Allah ebediyen razı olsun. Bize hiçbir İslâmî gruba karşı husumet, adavet, düşmanlık gibi bir duygu aşılamadı. Eserlerde de böyle bir şey yok."

İşte Hayatım, s. 106