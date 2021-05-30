Yaylaya teleferikle çıkmak

Bugün de Denizli’nin bir başka güzel yeri olan Bağbaşı Yaylası’ndaki Teleferiğe beraber çıkalım istiyoruz. İşte Fotoğraflarla Bağbaşı Yaylası ve teleferik hakkında bilgiler. Ki, Denizli’yi ziyaret eden herkese Teleferikle Bağbaşı Yaylası’na çıkmalarını tavsiye ediyoruz.

MEHMET CEBE - GEZİ

Daha önceki bir gezi yazımızda (Beyaz Cennet) Pamukkale’yi merkez alan Denizli’nin turistik yerlerini anlatan bir gezi yazısına imza atmıştık. Bugün de Denizli’nin bir başka güzel yeri olan Bağbaşı Yaylası’ndaki Teleferiğe beraber çıkalım istiyoruz.

İşte Fotoğraflarla Bağbaşı Yaylası ve teleferik hakkında bilgiler. 2015 yılı Ekim ayında açılan teleferik tesislerini defalarca gezmeye gittik, ziyaret ettik. Güzel temiz havasını teneffüs ettik. En son ziyaretimizi de bu hafta içinde güneşli bir günde yaptık.

2015 yılında hizmete açılan Teleferik bu güne kadar yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Denizli’yi ziyaret eden herkese Teleferikle Bağbaşı Yaylası’na çıkmalarını tavsiye ediyoruz.

Teleferikle yaylaya çıkmak

Denizli’de birçok ilklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi şehrin uzun süredir hayali olan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

2015 yılının Ekim ayında hizmete giren, Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, tabiat ile iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen teleferik projesinin tanıtımını da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk deneme seferini de basın mensupları ile birlikte yaptı.

Ve 300 metre rakımdan 1400 metre rakıma çıkan teleferik ile Denizli’yi yayla turizminde marka yapacak kompleks proje hayata geçirilmiş oldu. Bu projede yer alan bungalov evler, restoran, çadır ve diğer tesisler ile, Denizli’yi ve halkımızı en büyük zenginliği olan yaylalarıyla buluşturmak teleferik projesi ile gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli yazları çok sıcak, kışları ise fazla kar görmeyen bir şehir. Teleferik ile 1400 m. yukarıya çıkınca, yazın serinleyecek, kışın ise kar görebilmemiz mümkün olacak. Yaz kış burası hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” dedi.

Denizli’nin turizm şehri olduğuna da işaret eden Başkan Zolan, “Bu tesis turizmimize ayrı bir nefes verecek. Denizli’mizin çekim merkezi olma konusunda da olağanüstü katkı sağlayacak ve turizmi bir adım daha ileriye götürecektir. Teleferik 6 dakikada 1400 metre rakıma çıkıyor. 24 kabin var ve saatte 1.000 kişi çıkabiliyor. Günde 7-8 bin kişiyi ağırlama kapasitesine sahiptir.

Teleferiğin 1500 metre hat uzunluğu var. Kafeteryalar, restoran ve 30 tane ahşap evimiz var. İnsanlarımız bu tesislerden faydalanabilir, gece otantik bungalov evlerde kalabilir. Yazın da çadırlar faaliyete geçecek ve yaylanın güzelliğini hissedecekler. Buranın arıtma sistemi de faaliyete geçmiştir. Tabiatı kirletmemek adına su depolarıyla beraber her türlü altyapısı yapılmış olup, tabiata bir damla arıtılmamış su bırakılmayacak şekilde düzenlenmiştir. Teleferik sosyal alanlar ve altyapı ile ilgili toplam maliyeti 38 milyon liraya mal olmuştur. Yazın sıcağında 1400 metre rakıma çıkmak ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı.

Özel bir proje

Tesislerin işletilmesi belediye şirketi tarafından yapılıyor. Burası çok özel bir tesis. Denizli’de ilk. Teleferiğin yapılmasındaki amaç sadece yukarı çıkılsın, Denizli’nin manzarası seyredilsin, tekrar inilsin değil. Teleferikle yukarı çıkıldığında hem Denizli’nin manzarası seyredilsin, sonrasında da yaylalarla buluşulsun. Amaç sadece teleferik değil, teleferiğin sonrası da en az teleferik kadar güzel bütünlük arz eden bir proje. Böyle bütünlük arz eden bir projenin Türkiye’de çok fazla olmadığını düşünüyorum.

Tesisler

Denizli’yi yayla turizminde marka yapacak proje kapsamında Bağbaşı Kent Ormanı’ndaki teleferik ile 1400 metre rakıma çıkıp daha sonra Bağbaşı Yaylası’na ulaşacak. Ziyaretçi ve misafirler için burada 30 adet bungalov ev, kıl çadırı, restoran, piknik alanı, 10 adet yöresel ürün satış merkezi, büfeler, mescid ve çadır kamp alanı bulunmaktadır. Yolcuların giriş ve çıkışlarına alt ve üst istasyon olmak üzere iki istasyonun bulunduğu teleferiğin alt istasyonunda 1500 metrekarelik kapalı alan, 200 metrekarelik de açık teras alanı bulunmaktadır. İdarî bina içerisinde büfe ve yönetim kısmı bulunurken üst istasyonda kafeterya yer almaktadır.

Ulaşımda kolaylık

Bağbaşı Yaylası’nda Teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar özel arabalarıyla ulaşabilir. Veya Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri ile ulaşmaları mümkün. Otobüsler hafta sonları her 15 dakika, hafta içi ise 30 dakika arayla (Garaj-Öğretmenevi- Çınar- İstiklâl – Pamukkale Belediyesi– Yeni Yol - Teleferik biniş istasyonu) güzergâhında çalışıyor.

Ayrıca Gökpınar minibüsü yeni yol güzergâhında çalışmakta olan minibüsler de teleferik biniş istasyonuna ulaşım sağlıyor.

Sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında açık olan teleferik hizmeti ücret olarak da 10 TL almaktadır.