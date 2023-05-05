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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Genç Yorum’un Mayıs 2023 sayısı çıktı - Nasıl demokrat olunur?

05 Mayıs 2023, Cuma 00:50
Genç Yorum DERGİSİ 2023 Mayıs sayısında “Demokrasi nedir, gelişim süreci nasıl olmuştur? Demokrasinin sınırları nedir? Nasıl demokrat olunur” gibi soruları ele aldı.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Hazırlayan: Fethiye Akay

Genç Yorum 2023 Mayıs sayısında “Demokrasi” meselesini ele alıyor. Dergi, “Demokrasi nedir, gelişim süreci nasıl olmuştur? Demokrasinin sınırları nedir? Başta oy verme olmak üzere demokratik usullerin İslamiyet’e uygunluğu nedir? İslam âlemi ve ülkemiz demokrasi konusunda ne durumdadır? Nasıl demokrat olunur” gibi soruları ele aldı. İşte kapak dosyası yazıları: Sena Doğruer: “Demokrasiyi tanımak”, Nuri Mannas: “İslam’da oy pusulası var mı?”, Caner Kut: “Demokrasi”, Emine Bakırlıoğlu: “Bir demokrasi meselesi”, Ahmet Nazlı: “10 maddede demokratlık ve otoriterlik”. Kapak dosyası bağlamında Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum sayfasında “Demokratlık, İslamiyetin bu kanun-u esasisine dayanabilir” başlıklı metinle, İbrahim Özdabak’ın çizdiği karikatür de dergideki yerini alıyor. 

Daha başka neler var?

Her ay olduğu gibi bu ay da Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in hazırladığı gündemden özel haberlerle Haber Yorum sayfası ve Said Balpetek’in hazırladığı, ilginç bilgilerin yer aldığı Amerikan Tavukları sayfası da sizlerle buluşuyor.  Hasan Said Kadıoğlu, “Âsude zamanlar” başlıklı çalışmasıyla; Fazilet Kırmızı, “Unutmak bir rahmet midir, bir musibet mi?” başlıklı yazısıyla; Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum’da sizden gelen fotoğraflar; Emine Sultan Çakır, “İmtihan eden sure” başlıklı makalesiyle; Süeda Yaşar, “Dirilt kalbini” kitabının tanıtımıyla; Halil Çiftçi, “Sen geldiğin vakit” başlıklı şiiriyle okuyucuyla buluşmayı beklerken Kısa Yorum sayfamızda da okuyuculardan gelen kısa çalışmalar yayınlanmaya devam ediyor.

Necati Bilici, “Yeryüzü dürüldüğünde kar beyazdır ölüm” başlıklı tefekkürî yazısıyla; Ali Hakkoymaz, “Taharri” başlıklı kelime tanımlamalarıyla; Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “İç sesim” başlıklı terapi etkisi oluşturan yazısıyla; Cenk Çalık, “Mânâ-i harfi penceresinden türbeler” başlıklı yazısıyla; Lütfiye Kef Özdemir, “Vesveseyle yaşarken” başlıklı yazısıyla dergideki yerini alıyor.

 

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